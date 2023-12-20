عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية التقرّب إلى الله بالدعاء .. اعرف منهج حياة المؤمن

الدعاء
الدعاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف يكون التقرب إلى الله تعالى في الدعاء وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة؟ وهل يكون الأفضل الاقتصار على الدعاء بخير الآخرة فقط؟

هل الدعاء بألفاظ ليست في الكتاب أو السنة من البدع؟.. الإفتاء ترد

أفضل أوقات الدعاء.. تحراها في الثلث الأخير من الليل

وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال، بأنه قد بيّن الله سبحانه في القرآن الكريم أنَّ الناس بالنسبة لدعائه وذكره ينقسمون إلى قسمين:

أما القسم الأول: فقد عبَّر عنه سبحانه بقوله: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 200]. أي: فمن الناس مَن يقول في دعائه: يا ربنا آتنا ما نرغبه في الدنيا فنحن لا نطلب غيرها، وهذا النوع من الناس ليس له في الآخرة أيّ نصيب أو حظ من الخير.

وأما القسم الثاني فقد عبَّر عنه سبحانه بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار﴾ [البقرة: 201]. أي: ومن الناس نوع آخر قد بلغ الغاية في قوة اليقين وسلامة العقل فهو يقول في دعائه: يا ربنا امنحنا حالًا حسنة في الدنيا تكون معها أبداننا سليمة ونفوسنا آمنة ومعيشتنا ميسرة بحيث لا نحتاج إلى أحد سواك، وامنحنا أيضًا حالًا حسنة في الآخرة بأن تجعلنا يوم لقائك ممَّن رضيت عنهم وأبعدنا في هذا اليوم عن عذاب النار.

وأكدت أنه سبحانه لم يذكر قسمًا ثالثًا من الناس وهم الذين يطلبون الآخرة فحسب؛ لأنَّ شريعة الإسلام تحب لأتباعها أن يكون منهجهم في هذه الحياة قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77].

أفضل الناس في الدعاء

وقد أجمع العلماء على أنَّ هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء، وأنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء بها؛ فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: 202].

ثمَّ بيّن سبحانه حسن ثواب هذا القسم الثاني فقال: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وٱللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202] أي: أولئك الذين جمعوا في دعائهم بين طلب حسنيي الدنيا والآخرة لهم نصيب جزيل وحظ عظيم من جنس ما كسبوا من الأعمال الصالحة، والله تعالى سريع الحساب والعطاء؛ لأنَّه عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء من حركاتهم، والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أنَّها قد بشَّرت المؤمنين بأنهم متى تضرعوا إلى الله تعالى بقلب سليم وبدعاء حكيم أجاب سبحانه سؤالهم وغفر لهم ما فرط منهم.

دار الإفتاء التقرب الدعاء جوامع الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

كيفية التقرّب إلى الله بالدعاء .. اعرف منهج حياة المؤمن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

بعد تعرّض 4 لاعبين لإصابات خطيرة|حسين السيد يعلق على حكم مباراة الزمالك وفيوتشر

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها .. تفاصيل

بعد إصابات مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب.. «الدرديري» يفتح النار على اتحاد الكرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

لن يخطر ببالك.. سبب غير متوقع وراء زيادة الوزن |تعرف عليه

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

فيديو

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ