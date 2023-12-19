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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل أوقات الدعاء.. تحراها في الثلث الأخير من الليل

الدعاء
الدعاء

كشف الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أفضل أوقات الدعاء، منوها أنها تستحب في الثلث الأخير من الليل.

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أفضل أوقات الدعاء

وقال أحمد العوضي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه يستحب للمسلم أن يدعو بما يرد على لسانه في الثلث الأخير من الليل، فيقوم من النوم ويتوجه إلى الله بالدعاء في هذا التوقيت.

وقد ورد أن الله تعالى ينادي على خلقه في الثلث الأخير من الليل، ورحمات الله وعطاءته تقسم في الثلث الأخير من الليل.

وشرح أمين الفتوى، كيفية حساب الثلث الأخير من الليل، منوها أنه يتم حساب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، وتتم القسمة على 3، ويتم اختيار الثلث الأخير للصلاة والدعاء فيه.

وقت الثلث الأخير من الليل

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب، وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير، وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا.

وذكرت دار الإفتاء، أن صلاة الليل مِن أجَلِّ العباداتِ وأعظَمِهَا، وأفضلِ القرباتِ وأحسَنِها، وهي دأبُ الصالحين، وسبيل الفالحين، امتدَحَها وامتَدَح أهلَها ربُّ العالمين؛ فقال في مُحكم آياته وهو أصْدقُ القائلين: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 16-17].

ولَمَّا كان الليلُ يَنقسم إلى أجزاءٍ يَختص بعضُها بِمَزِيَّةٍ عن غيرها مِن الفضل والأجر، احتاج المسلم أن يعرف هذه الأوقات ابتغاءَ نَيْلِ بَرَكَتِهَا وإحيائها بالعبادة مِن القيام، والتهجُّد، وقراءة القرآن، والْذِّكْرِ، والدعاء وقت السَّحَرِ، والحرص على إيقاع الأذكار في أوقاتها المحبوبة، فإنَّ خيرَ الناس مَن يراعي الأوقات لأجْل ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ» أخرجه مرفوعًا الأئمةُ: البيهقي في "السنن الكبرى"، والبغوي في "شرح السنة"، والطبراني في "الدعاء"، والحاكم في "المستدرك" ووثَّق إسناده.

أفضل أوقات الدعاء أوقات الدعاء دار الإفتاء الثلث الأخير من الليل

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