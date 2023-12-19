محمد سلماوي: استقبال الرئيس السيسي للمرشحين إثبات حرص الدولة على المسيرة الديمقراطية

أكد الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي انتخابات الرئاسة اليوم بقصرالاتحادية أثبت حرص الدولة على المسيرة الديمقراطية، موضحًا أن الرئيس يشكرهم على خوض هذه التجربة وبذل الجهود في هذه الانتخابات.

أضاف "سلماي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن تجربة الأنتخابات تعمل على خدمة الممارسة الديمقراطية ، مشددًا أن الناخبين اختاروا ما بين 4 مرشحين، والرئيس السيسي لديه سجل من الانجازات وأخرين لم يتم اختبارهم.

يجب ان يتقرب من المواطنين

وتمنى عضو مجلس أمناء الحوار، من المرشحين في انتخابات الرئاسة أستمرارهم فى العمل السياسي والمشاركة في استحقاقات مقبلة، لافتا إلى زيادة أكبر لدور الأحزاب في الشارع، لابد أن يكون لها دور أكبر من الحصول على مقاعد بالبرلمان، منوهًا إلى أن الحزب لابد أن يقترب من الجمهور والمواطنيين في الشارع.