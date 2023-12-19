عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة ياسين أفضل لاعب في بطولة أفريقيا لناشئي الطائرة.. وأبو جبل أحسن حائط صد

صدى البلد

حصل حمزة ياسين لاعب منتخب ناشئين الكرة الطائرة  على أفضل لاعب فى البطولة التى حصدت مصر لقبها منذ قليل بالفوز على ليبيا صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 3/0 .

فيما توج أحمد يوسف أبو جبل على لقب أفضل حائط صد و مهند ربيع على أفضل ليبرو .

و تأهل منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3/0 أمس الإثنين ، ليحجز مقعدا فى بطولة العالم المقبلة .

وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة فى الدور الأول، بالفوز فى اللقاء الافتتاحي أمام تونس بنتيجة 3/0، والفوز على الكاميرون بالنتيجة ذاتها فى ثاني المباريات، وبنفس النتيجة حقق الفوز على المغرب ثم ليبيا صاحب الأرض .

وشارك فى البطولة كل من: مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.
 


يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 ديسمبر 2023 .. أزمات مالية لهؤلاء

هل يغفر الله ذنوب الميت بدعاء الأحياء له؟.. الإفتاء: كرم الله واسع

ميدو يحدد شرطا للزمالك لحصد لقب الكونفدرالية

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خبير دولي: طول أمد الأزمة في باب المندب يرفع أسعار السلع والغاز

CNN: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارها للتصويت على مشروع مجلس الأمن بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الفلفل الأسود

فيديو

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ