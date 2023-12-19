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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عاشور: الفترة الرئاسية الجديدة أصعب من الماضية للسيسي

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف سامح عاشور السياسي والقانوني البارز، عن التحديات التي تواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة أصعب من الماضية، مشيرا إلى أن المعارك الماضية كانت واضحة.

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وتابع سامح عاشور ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحديات تواجه الرئيس مثل حرب غزة والسد الإثيوبي والاقتصاد، مبينا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت والقياة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت في المعركة الدبلوماسية بشأن غزة.
وأوضح عاشور، أن مصر رفضت رفضا قاطعا فكرة التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، مبينا أن مصر لها جيش قوي قادر على حماية حدوده.
كما أكد سامح عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل أبرمت اتفاقيات بشأن فلسطين واعتبرتها هدن مؤقتة، موضحا أن مصر منذ بداية الأزمة رفضت فكرة التهجير وتعي جيدا المخطط الإسرائيلي.
وشدد عاشور، على أن إسرائيل خرجت من سيناء بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل مخترقة القارة الإفريقية ولها دور في بناء السد الإثيوبي قائلا:"أصل السد توصيل المياه لإسرائيل"، وإفريقيا لم تعترف بإسرائيل قبل اتفاقية كامب ديفيد ولكن الآن اعترفت كلها.
ونوه سامح عاشور، بأن مصر تتعامل في الأزمات بدبلوماسية كبيرة كما حدث في ملف حرب غزة، مبينا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولكن أمور لا تناقش في العام.
 


 

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