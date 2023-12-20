لمدة أسبوع.. إسرائيل مُستعدة لهدنة مقابل الإفراج عن 40 محتجزًا في غزة|تفاصيل

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن إسرائيل أبلغت قطر باستعدادها لهدنة لمدة أسبوع مقابل إفراج حركة حماس عن 40 محتجزًا.

وحسب الموقع، عرضت إسرائيل وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل كجزء من صفقة تبادل أسرى جديدة، وذلك مقابل إطلاق حماس سراح أكثر من 30 رهينة في غزة، بحسب ما قاله مسئولان إسرائيليان ومصدر آخر.

وأضاف المسؤولون أن الاحتلال يريد من حماس الإفراج عن النساء والمرضى والمصابين والرجال فوق 60 عامًا.

ولفتوا إلى أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب هجمات خطيرة، على حد زعمها.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل عازمة على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة "ولو بثمن باهظ"، مشيرة إلى أن هناك محادثات مهمة وجادة وعميقة حول التفاصيل.. ومع ذلك، فإن الأمور لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الأيام المقبلة ستكون هناك لقاءات مكثفة على أعلى مستوى، ومن المرجح أن نشهد خلالها لقاء آخر على غرار الذي جرى في وارسو.

وأكدت الصحيفة أن مصر تشارك أيضًا في المفاوضات، كما سيتم عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين المصريين.