بالتعاون مع الموساد.. تفاصيل إحباط قبرص مخططا إيرانيا ضد رجال أعمال إسرائيليين

أحبطت قبرص مخططًا إيرانيًا لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين من خلال اعتقال اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين اللذين كانا على اتصال بإيراني آخر مرتبط بالحرس الثوري.

وقال مسؤول قبرصي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن الإيرانيين محتجزان لدى الشرطة منذ 3 نوفمبر الماضي، وتجري الإجراءات لترحيلهما.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اعتقال المشتبه بهما كان تتويجًا لعملية مشتركة مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أجهزة الأمن القبرصية كانت تراقب الرجلين لعدة أسابيع واحتجزتهما قبيل وصول فرقة تعتقد السلطات أنها ستنفذ عمليات قتل، مشيرًا إلى أنهم كانوا يستهدفون في المقام الأول رجال أعمال إسرائيليين.

من جانبها، ذكرت السلطات القبرصية أن المشتبه بهما تحركا داخل وخارج قبرص عبر شمال قبرص للاتصال بآخر لم يتم الكشف عن هويته ومكان وجوده، لكن المسؤول قال إنه كان يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.