لن يخطر ببالك.. سبب غير متوقع وراء زيادة الوزن |تعرف عليه

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الوزن وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لهذه الظاهرة

فوفقاً لما جاء في موقع هليث فإن الحصول على أقل من القدر المثالي من النوم يعد بمثابة ضربة مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن.

من المحتمل أنك إذا كنت تسهر لوقت متأخر، فإنك تتناول أيضًا وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات.

ويمكن لهذه الأطعمة الغنية بالطاقة أن تضيف الكثير من السعرات الحرارية الإضافية وبسرعة تسبب زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشعر بالجوع عندما لا تحصل على النوم الذي تحتاجه والحصول على أقل من القدر الكافي من النوم يقلل من مستويات هرمون الليبتين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالشبع، وفي الوقت نفسه، يزيد من مستويات الجريلين، وهو الهرمون الذي يجعلك جائعاً وكلها يزيد من قابلية الجسم لزيادة الوزن .

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الإفراط في تناول الطعام في الليل يمكن أن يكون سيئًا لصحتك ويتسبب في زيادة الوزن.

حاول إجراء بعض التغييرات البسيطة للحد من تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، مثل تقليل أحجام الوجبات والذهاب إلى السرير مبكرًا.