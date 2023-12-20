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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيروين وحشيش.. إحباط ترويج كمية من المخدرات بالخانكة

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية بالقليوبية، تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لترويج المواد المخدرة على عملائهم. 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم “3 كيلو جرامات من مخدر الهيروين – كمية من مخدرى الحشيش والشابو – طبنجة – 2 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – ميزان حساس”. 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350,000 جنيه (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية المخدرات والأسلحة النيابة العامة شرطة الخانكة ضبط عناصر اجرامية وزارة الداخلية

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