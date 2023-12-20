في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن جيش الاحتلال، منذ قليل، عن مقتل ضابط في لواء جفعاتي برتبه رائد بمعارك جنوبي غزة ليرتفع العدد قتلي الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 134 جندي.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بتفجير 56 مبنى صباح اليوم في أطراف حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث دارت اشتباكات عنيفة الأسابيع الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات من جنوده.

واعتبرت صحف دولية أن الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي بطريقة أخرى غير قصفهم وإبادتهم بالقنابل المحرمة دوليًا.

ونقلت صحف عدة عن تحذيرات المنظمات الدولية من استهداف الاحتلال لكل المرافق والأعيان المدنية في غزة.