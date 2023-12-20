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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقصف غزة بعنف.. ومطالب بتحقيق دولي في مجـ.زرة مستشفى كمال عدوان

مستشفى مدمر في غزة
مستشفى مدمر في غزة

قصف الاحتلال الصهيوني، قبل قليل، بالمدفعية بشكل عنيف شمالي قطاع غزة، في استمرار للقصف العشوائي على المدنيين الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد حتى الآن في غزة وحدها نحو 20 ألف شهيد.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الأطفال بمستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام ممتدة انتهت بقصف المستشفى.

وأضافت وزارة الصحة بغزة: "نطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في مجزرة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة".

بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يوجد 12 مصابا من طواقمه ومن النازحين بمقر الجمعية ومدينة الأمل بخان يونس إثر قصف إسرائيلي.

 

 

 

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