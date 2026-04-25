بعد خروجه من المستشفى.. فتحي سعد يكشف عن تطورات حالته الصحية

كشف الفنان فتحي سعد عن تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى وعلاجة من ارتفاع فى انزيمات الكلى.

وقال فتحي سعد فى تصريح خاص لـ صدى البلد: "انا الحمد لله بخير وبصحة جيدة وعدت الى منزلى وأقضى حاليا فترة نقاهة على أمل ان اعود الى عملي فى القريب العاجل.

وأشار فتحي سعد إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، حيث عادت إنزيمات الكلى إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية، مؤكدًا أن الدعم النفسي الذي تلقاه من محبيه كان له دور كبير في تجاوز الأزمة.

وكشف سعد عن تلقيه دعمًا واسعًا من نجوم الوسط الفني، حيث زاره أشرف زكي للاطمئنان على حالته، كما تلقى اتصالًا هاتفيًا من الفنان هاني رمزي من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المطرب أبو الليف من كندا، إلى جانب حرص نجوم مسرح مصر على دعمه ومساندته خلال محنته الصحية.

وأكد سعد أنه يضع في أولوياته خلال الفترة الحالية استعادة كامل صحته قبل العودة إلى نشاطه الفني، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الأطباء وعدم التسرع في العودة للعمل.

وفي ختام تصريحاته، وجه الفنان فتحي سعد رسالة شكر لكل من تواصل معه أو سأل عنه، سواء من أصدقائه داخل الوسط الفني أو جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه المشاعر الصادقة كان لها أثر كبير في تخفيف ما مر به خلال فترة مرضه، ومنحته طاقة إيجابية للاستمرار في رحلة التعافي.