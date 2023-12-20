الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف جباليا وبداخله 127 شخصا

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مركز إسعاف الهلال في جباليا وبداخله 127 شخصا بينهم مسعفون ونازحون.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق على شمالي غزة وحيي التفاح والزيتون.

وأضاف مدير وزارة الصحة في غزة وصل عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على شمال غزة اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط المركز الصحي في جباليا.

وأشار البرش إلى أن الغارات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل لعائلات علوان والنجار وعوكل في جباليا.

وفي أخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.