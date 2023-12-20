عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التموين: انفراجة في مشكلة السكر وضخ 245 ألف طن بالأسواق

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعا سوف تستقر الأسواق.


جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر.


وقال الوزير "لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصة أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة".. لافتا إلى أن سعر السكر عالميا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.


وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاونا كبيرا من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة.. مضيفا "هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

وزيري يتابع آخر مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي

مسئول أمريكي يعترف: إدارة بايدن تريد إنهاء الحرب على غزة

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

الحكومة تستعرض تقرير إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ