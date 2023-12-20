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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي ووقف هجرتهم للخارج

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان بشأن ضعف دور وزارة الصحة و اللجنة المُشّكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دراسة أحوال الفريق الصحي و وقف هجرتهم خارج البلاد و تحسين بيئه العمل .

وأوضحت  " سعيد " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه على الرغم من  صدور القرار  ٨ مارس ٢٠٢٣ ، والذي حددت فيه المهلة ثلاثة أشهر لرفع التوصيات و ما آلت إليه هذه اللجنة، إلا أننا و إلى الآن لم نلحظ تغييرًا واضحًا في أحوال الفريق الصحي.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنه حتى وقتنا هذا لم نجد تأثيرًا إيجابيًا لهذه اللجنة لتقليل أعداد المهاجرين من الفريق الصحي ، معقبة:"  لم يتغير شئ علي بيئه العمل داخل المستشفيات!". 
 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة وزير الصحة حنفى جبالى مجلس الوزراء الفريق الصحي

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