تحرك برلماني بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي ووقف هجرتهم للخارج

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان بشأن ضعف دور وزارة الصحة و اللجنة المُشّكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دراسة أحوال الفريق الصحي و وقف هجرتهم خارج البلاد و تحسين بيئه العمل .

وأوضحت " سعيد " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه على الرغم من صدور القرار ٨ مارس ٢٠٢٣ ، والذي حددت فيه المهلة ثلاثة أشهر لرفع التوصيات و ما آلت إليه هذه اللجنة، إلا أننا و إلى الآن لم نلحظ تغييرًا واضحًا في أحوال الفريق الصحي.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنه حتى وقتنا هذا لم نجد تأثيرًا إيجابيًا لهذه اللجنة لتقليل أعداد المهاجرين من الفريق الصحي ، معقبة:" لم يتغير شئ علي بيئه العمل داخل المستشفيات!".

