لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بالانخراط مرة أخرى في مشاريع "سرية" لمنع إنشاء دولة فلسطينية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام منتدى التعاون الروسي - العربي: “لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتقارير من مصادر مجهولة مفادها بأن زملاءنا الغربيين بقيادة الولايات المتحدة، يحيكون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة”.

وأضاف أن "هدفهم هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وتأجيل كل ذلك إلى وقت لاحق".

ولفت: "الاستنتاج الرئيسي من الوضع الحالي على الساحة العالمية، الذي نتقاسمه مع أصدقائنا من جامعة الدول العربية، هو أن هذه دعوة لأزمة أخرى، وصراع آخر".

وأشار إلى أن روسيا أكدت موقفها المشترك المؤيد للتوصل بسرعة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة، الذين يعانون من العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار والأعمال الحربية المستمرة"، مؤكدًا أن جميع المشاركين بالمنتدى أولوا اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة.