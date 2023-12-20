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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«مدبولي» ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م ، في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم السبت 23 ديسمبر.

وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعايته المسابقة العالمية للقرآن

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتفضله بوضع المسابقة العالمية الثلاثين لحفظ للقرآن الكريم، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023 م.

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة، هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، مشيرا إلى أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .

جدير بالذكر أنه تم رفع جوائز المسابقة من 2 مليون إلى 8 ملايين و50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي، على النحو التالي :

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الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى : مليون جنيه. 
الجائزة الثانية : 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.
تم إضافة الجائزة الرابعة : 200 ألف جنيه. 

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 

الأوقاف وزير الاوقاف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى المسابقة العالمية للقرآن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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