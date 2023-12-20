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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطلق بالونات حرارية على الحدود اللبنانية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مروحية تابعة لقوات الاحتلال  الإسرائيلي أطلقت بالونات حرارية اثناء تحليقها بالقرب من الحدود اللبنانية وسط انباء عن اطلاق صاروخ دفاع جوي من لبنان تجاهها.


وكان صاروخ اعتراضي انفجر في أجواء بلدة مروحين اللبنانية.


وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

 

 

وذكرت قناة الميادين؛ أن  قصفا مدفعيا إسرائيلي طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب

وأشارت كذلك الي ان قوات الاحتلال  استهدفت موقع العباد التابع للاحتلال لنيران مباشرة من لبنان واندلاع النيران فيه.

ومن جانبه؛ قال حزب الله "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏

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