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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تخنق طفلتها أثناء النوم بشعرها.. ما القصة؟

سيدة تخنق طفلتها
سيدة تخنق طفلتها أثناء النوم بشعرها

 وقعت حادثة غريبة من نوعها، عندما استيقظت أم في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة لتجد أن شعرها قد التف حول رقبة طفلها أثناء نومهما في السرير ذاته

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها أنه تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى بعد أن تسببت خصلات الشعر في اختناقه، ولحسن الحظ، تمكن الطفل من النجاة من الحادث المروع.


وتجدر الإشارة على أن هذه  ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا النوع من الحوادث، إذ شاركت الأم إيما لويس تشيبيلي، 35 عامًا، قصة مماثلة عندما استيقظت لتجد شعرها الطويل ملفوفًا بإحكام حول حلق ابنها البالغ من العمر 16 شهرًا.

وكشفت الأم في حديثها أن  هذه اللحظة هي  "الشيء الأكثر رعبًا في حياتها"، مشيرة إلى أن زوجها تدخل سريعًا لتحرير الطفل من الشعر المتشابك.


وحذرت دراسة نشرت في Pediatric Oncall من متلازمة عاصبة الشعر، والتي يمكن أن تؤدي بسبب التفاف الشعر حول رقبة الطفل إلى الاختناق.

كما حذرت المؤسسة الخيرية من أن وجود طفلك في سريرك أثناء النوم قد يكون خطيرًا بشكل خاص إذا كنت تناولت أي شيء للشرب أو تناولت دواء يجعلك تشعرين بالنعاس.

ورغم أن هذه الحالات نادرة، فإنها لا تزال ممكنة، خاصة عندما ينام الأطفال بالقرب من والديهم.

السرير الاطفال

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