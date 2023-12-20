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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة حمدى فتحى.. الوكرة يحافظ على وصافته للدوري القطري بالفوز على معيذر

الوكرة
الوكرة

حقق فريق الوكرة الفوز على فريق معيذر بنتيجة ٤-٢، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

سجل أهداف الوكرة، خالد منير ورابح يحيى بوسافي والجزائري محمد بن يطو والأنجولي جاسينتو دالا في الدقائق 2 و 5 و 63 و 74، بينما أحرز هدفي معيذر كل من دنيس أليبك ، وأيمن الحسوني من ركلة جزاء في الدقيقتين 30 و 34.

جاءت المباراة جيدة المستوى سيطر الوكرة على الكثير من فتراتها، ورغم نجاحه في تسجيل هدفين في أول 5 دقائق، إلا أن معيذر تمكن من العودة بقوة وأحرز هدفين تعادل بهما قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، كشر الوكرة عن أنيابه وضغط بقوة على منافسه حتى نجح في تسجيل هدفين متتاليين حسم بهما أموره.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوكرة إلى 27 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد معيذر عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الاسباني مورسيا مدرب الوكرة قاد الفريق للمرة الأولى اليوم بعد تعاقده مع النادي لمدة شهرين خلفا لمواطنه ماركيز لوبيز الذي سيتولى مسؤولية المنتخب القطري خلال بطولة كأس آسيا بقطر.

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