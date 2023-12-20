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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري مهنئا السيسي: انتخابكم لولاية جديدة تعزيز لدوركم الرائد

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس تبون

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، وأكد الحرص على استمرار التعاون مع مصر.

وقال تبون مهنئا الرئيس السيسي: يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم بأحر عبارات التهاني وأخلص مشاعر التبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وإحرازكم مُجددًا ثقة الشعب المصري الشقيق.  

وتابع: إن انتخابكم لعهدة رئاسية جديدة، هو تمكين لكم لمواصلة مسيرة قيادة بلدكم نحو المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز دوره الرائد لا سيما في الظروف الراهنة التي تطبعها تحديات إقليمية ودولية.

وأضاف: وإذ أعرب لكم عن تمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد، أغتنم هذه السانحة لأؤكد حرصنا الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية.

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