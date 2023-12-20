بمذاق رائع.. طريقة عمل بسكويت بالجبنة

بسكويت بالجبنة يعد من أنواع البسكوبت المالح واللذيذ، ويحضر بالجبن الفيتا، أو الجبن الأبيض ملح خفيف، ويكون رائعا للتقديم كسناك مالح أو كمقبلات، وهو نوع من أنواع الساليزون البسيط الذي يمكنك تحضيره بالبيت.

طريقة عمل بسكويت بالجبنة:

المقادير:

‏-2 كوب دقيق أسمر‏

-¾ كوب زبدة‏

-½ كوب حليب‏

-5 معلقة كبيرة جبن موزاريلا‏

-1 معلقة كبيرة زيت‏

-1 معلقة صغيرة ملح‏

-1 معلقة صغيرة سكر‏

-1 معلثة صغيرة بيكينج باودر

طريقة التحضير:

اخلطي الدقيق والملح والسكر والبيكينج باودر في وعاء، ثم أضيفي الزبدة والزيت واخلطي حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

أضيفي الحليب واعجني حتى تتشكل عجينة متماسكة قابلة للتشكيل، ثم أضيفي الجبنة واعجني قليلاً حتى تمتزج المكونات.

غطي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

مدي العجين على سطح مرشوش بالدقيق بسماكة متوسطة وقطعيها بالقطاعات بالشكل المفضل لديك.

ضعي العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي البسكويت مدة 5 دقائق ثم قدميه ساخناً أو بارداً مع اللبنة أو الجبن الكريمي حسب الرغبة.