جيش الاحتلال: نحن في مرحلة مهمة من الهجوم على مناطق جديدة بغزة

قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي في مرحلة مهمة من الهجوم في مناطق جديدة.

وقال فينكلمان ، خلال جولة عملياتية مع قائد الفرقة 98 دان جولدفوس في خان يونس: “نحن في مرحلة مهمة أخرى من الهجوم في مناطق جديدة، حيث نعمل حاليا بقوة كبيرة”.

وأضاف: “هذا الهجوم مستمر، وسيستمر في التقدم إلى الأمام”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها في غزة ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن.

وحسب الصحيفة العبرية، نفى المسؤول الإسرائيلي، ما ورد في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، وأكد أن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا يوجد مثل هذا الاستعداد".