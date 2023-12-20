بايدن : نضغط لإبرام صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يتوقع إبرام صفقة رهائن بين إسرائيل وحركة حماس قريبًا لكن، أكد أن واشنطن "تضغط".

وقال بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن ندفع".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة “سي إن إن”، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي وحماس "ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي" بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، لا تزال المفاوضات جارية، ولا يوجد شيء نهائي".

وأوضح المسؤول إن حماس تطالب بالمزيد من السجناء الثقيلين أكثر من ذي قبل، في إشارة إلى إطلاق سراح النساء الفلسطينيات والسجناء المراهقين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن في الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تطالب حاليا بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار أي اتفاق.