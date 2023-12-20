عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسيف: الأطـ.فال يمـوتـون في غزة بسبب الحرمان والمرض

غزة
غزة

قالت منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، إن عدد أكبر من الأطفال سيموت في قطاع غزة بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع وانقطاع مصادر التغذية.

وأضافت اليونيسف في بيان لها، أن نصف النازحين داخليا إلى رفح في جنوب غزة من الأطفال.

وأشارت إلى أنه ما لا يقل عن 50% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة دمرت أو تضررت، لافته إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار.

وأوضحت منظمة يونيسف، الأطفال النازحون بجنوب غزة لا يحصلون على ما يكفيهم من الماء للبقاء على قيد الحياة مشددة على أن الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة في غزة مسألة حياة أو موت.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق تعمده منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، ما يشكل "جريمة حرب".

وأضافت المنظمة في بيان لها: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتابعت: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب"، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.

استشهاد 100 فلسطيني خلال هجمات الاحتلال على غزة.. اليوم

معبر رفح البري يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

يونيسف الصرف الصحي في غزة رفح غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

معبر رفح البري يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

شاهد| بحثاً عن أخبار الحرب.. عودة أجهزة الراديو إلى قطاع غزة

عاجل.. محادثات مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة

عبر قصفهم بالقنابل الفتاكة.. الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي

محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة

سبب غير متوقع لاستمرار الاحتلال في حربه على غزة رغم خسائره الفادحة

هل تُنقِذ الهُدنة حكومة نتنياهو من ورطة غزة.. خسائر الاحتلال تفوق الحدود

ترشيحاتنا

مصدر جديد للدولار.. ماذا يعني طرح الحكومة سندات جديدة بالعملات الخليجية؟

6 قرارات غير مسبوقة .. وزير المالية يعرض تفاصيل الحزم التحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

عبر مصر.. روسيا تعلن إرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

صحف الكويت| الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية.. غزة «أخطر مكان في العالم».. ومصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة

الشناوي: عودة ديانج ضرورية لوسط ملعب الأهلي أمام أوروا الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

فيديو

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ