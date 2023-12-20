اليونيسيف: الأطـ.فال يمـوتـون في غزة بسبب الحرمان والمرض

قالت منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، إن عدد أكبر من الأطفال سيموت في قطاع غزة بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع وانقطاع مصادر التغذية.

وأضافت اليونيسف في بيان لها، أن نصف النازحين داخليا إلى رفح في جنوب غزة من الأطفال.

وأشارت إلى أنه ما لا يقل عن 50% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة دمرت أو تضررت، لافته إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار.

وأوضحت منظمة يونيسف، الأطفال النازحون بجنوب غزة لا يحصلون على ما يكفيهم من الماء للبقاء على قيد الحياة مشددة على أن الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة في غزة مسألة حياة أو موت.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق تعمده منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، ما يشكل "جريمة حرب".

وأضافت المنظمة في بيان لها: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتابعت: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب"، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.