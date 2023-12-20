هآرتس : إسرائيل منقسمة بين معسكر الأسرى والقضاء على حماس

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وجود انشقاق وانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي بين "معسكر الأسرى" و"معسكر القضاء على حماس".

ويؤكد "معسكر الأسرى" على الأهمية القصوى لضمان سلامة ورفاهية المدنيين الإسرائيليين الذين تم أسرهم أو فقدوا أثناء القتال. وتؤكد هذه المجموعة أن الحكومة لديها التزام أخلاقي باتخاذ إجراءات حاسمة، حتى لو كان ذلك ينطوي على الانخراط في عمليات عسكرية عالية المخاطر.

ويزعمون أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يمثل أولوية غير قابلة للتفاوض، وأن أي إجراءات دبلوماسية يجب أن تكون ثانوية بعد الحماية الفورية لمواطنيهم.

ومن ناحية أخرى، فإن "معسكر القضاء على حماس" يؤيد استراتيجية أكثر عدوانية وهجومية.

ويعتقد هذا الفصيل أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو التدمير الكامل لحركة حماس. ويزعمون إن المفاوضات الدبلوماسية فشلت في تحقيق السلام الدائم وأن التدخل العسكري القوي ضروري.

ولا تتجلى حدة هذا الانقسام في المجال العام فحسب، بل تسربت أيضًا إلى الساحة السياسية، مما أدى إلى تجزئة الدعم لمختلف التوجهات داخل الحكومة الإسرائيلية.