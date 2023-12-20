بعد قرار الحكومة.. غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لإلقاء القمامة في الشارع

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع خصوصا بعد تأكيد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة.

ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذا التساؤل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:

عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.