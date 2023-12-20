رخصة لـ«جامع القمامة».. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة نفذت البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، والذي يأتي استكمالًا للبرنامج التدريبي الذي بدأته الوزارة الشهر الماضي من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات غير الرسمي، بدءًا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، ومنحهم غطاء تأميني مناسب، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة)، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وعدد كبير من عمال النظافة.

وأوضحت وزيرة البيئة بأن ذلك يأتي وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لـ 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات).

وأشارت إلى أنه وبناءً على ما سبق؛ أضافت مصلحة الأحوال المدنية، تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي، اجتماعيا، ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وتضمن البرنامج التدريبي، عرضا تقديميا عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال استشاري فني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتدريب عملي للعمال على العمل بمنظومة المخلفات من خلال ممثل بإحدى شركات الجمع، إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال ممثل من التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية ،المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، القاهرة) لما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، ويتم التدريب كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة.

وينقسم التدريب إلى شق فني خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة القوى العاملة يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.