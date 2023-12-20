رئيس جامعة حلوان: نعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها.. ومن أهم هذه المبادرات مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية وتطوير المجتمع .

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في تصريح لصدى البلد أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد قنديل، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين وأهميتها في دعم الطلاب غير القادرين .

وتابع قنديل ان المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

ونظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة وذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين والدكتور حسن محمد محمود مصطفى استاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة / المتجددة.

وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو مترا مربعا، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى، و تضم المزرعة 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)

وقام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح و الورش الخاصة بصيانة المولدات و تجميع التوربينات والمراوح، وكذلك زيارة مزرعة الرياح .

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص الجامعة على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.