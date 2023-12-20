عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها.. ومن أهم هذه المبادرات مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية وتطوير المجتمع .

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في تصريح لصدى البلد أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد قنديل، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين وأهميتها في دعم الطلاب غير القادرين .

وتابع قنديل ان  المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

ونظمت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين  إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة وذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين والدكتور حسن محمد محمود مصطفى استاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة / المتجددة.

وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو مترا مربعا، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى، و تضم المزرعة 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)

وقام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح و الورش الخاصة بصيانة المولدات و تجميع التوربينات والمراوح، وكذلك زيارة مزرعة الرياح .

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص الجامعة على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

Jobs Education التكنولوجي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المبادرات الاجتماعية المبادرات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس

مصر تستعد لسداد 700 مليون دولار لـ نادي باريس في هذا الموعد |تفاصيل

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام بكأس كارباو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ