أزمة قلبية للاعب.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون

قرر مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إعادة مباراة بورنموث ضد لوتون تاون، التي ألغيت يوم السبت الماضي؛ بعد الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها لاعب "لوتون تاون إف سي" توم لوكير.

ومن المقرر أن يتم إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق من الموسم، على أن يتم تأكيد الموعد بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

واتخذ قرار إلغاء المباراة، في الدقيقة 59، بشكل جماعي، بين حكام المباراة واللاعبين والمديرين الفنيين من كلا الناديين والدوري الممتاز.

وأعربت الرابطة، شكرها للطاقم الطبي وجميع المشاركين، على إجراءاتهم السريعة في الاستجابة للوضع المزعج للغاية للجميع، ونتمنى لـ"توم" الشفاء المستمر، وأفكارنا معه ومع عائلته وجميع العاملين في نادي لوتون تاون.