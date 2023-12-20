شركة «هوغ أوتولاينرز» النرويجية تعلق رحلاتها عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة "هوغ أوتولاينرز" النرويجية، اليوم الأربعاء، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر.

ومن جهته، قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، في وقت سابق من اليوم ، إن الجانب الأمريكي سيخسر في البحر الأحمر؛ عندما يطلق صاروخا بـ 2 مليون دولار للتصدي لطائرة مسيرة قيمتها 2000 دولار.

وأكد عبد الملك الحوثي، أن الموقف الرافض للعدوان على غزة، هو موقف يمثل كل الشعب اليمني.

وأضاف عبد الملك الحوثي: "كنا نتمنى منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي".

وواصل: "أنصح جميع الدول التي تسعى الولايات المتحدة إلى توريطها بأن لا تخسر أمن ملاحتها خدمة لإسرائيل".

وشدد عبد الملك الحوثي على أنهم لا يخافون من التهديد الأمريكي حتى لو دخل في عدوان على اليمن ولن يخضعوا.

ولفت إلى أن الانزعاج الأمريكي والإسرائيلي يبين مدى تأثير موقف الحوثيين على المجتمع الدولي.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن الموقف الأمريكي ينتهك سيادة كل الدول المطلة على البحر الأحمر وعليها مسئولية التحرك ضد ذلك.

وأوضح أن من يورط نفسه مع الجانب الأمريكي في حماية السفن الإسرائيلية فإنه يقدم خدمة لإسرائيل.

ونوه عبد الملك الحوثي بأن التحرك الأمريكي ليس لحماية الحركة التجارية والملاحة الدولية إنما سعي لعسكرة البحر الأحمر.