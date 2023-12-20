60 مليون يورو في الموسم| أندية الدوري السعودي تسعى للتعاقد مع لوكاكو

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الأندية السعودية جددت الاهتمام بالحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما.

ويلعب البلجيكي لوكاكو في صفوف روما حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من نظيره تشيلسي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، مصممة على ضم لوكاكو في صيف 2024.

ولم تكشف الصحيفة، هوية الفريق السعودي الذي يريد ضم لوكاكو، لكنها أكدت وجود أكثر من عرض.

وأوضحت أن السعودية ستعرض على لوكاكو، عقدا لمدة موسمين، مع راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو.

وحاول الهلال السعودي، ضم روميلو لوكاكو في الصيف الماضي، لكن اللاعب البلجيكي فضل البقاء في أوروبا.

وقرّر الهلال بعدها، التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي.