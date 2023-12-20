بحضور المفتي والمحرصاوي.. ملتقى"جيل ضد الشائعات" يؤكد ضرورة بناء الوعي لحماية المجتمع

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة، ملتقى موسع بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، تحت عنوان "جيل ضد الشائعات".

ملتقى جيل ضد الشائعات

وأكد أ.د/ شوقي علام - مفتي الديار المصرية، على أننا اليوم نناقش قضية من أهم وأخطر القضايا المهمة فما يدور حولنا من أحداث تتعلق في مجملها بالوعي وتتعلق أيضا بمحاولة اختراق وتغييب هذا الوعي فهي تصب في هذا الاتجاه، ولذلك فإن العمل الدؤوب الذي يلاحظه الجميع من قبل جماعات وجهات مغرضة متطرفة تعمل ليل نهار من أجل تغييب وعي المواطن المصري يلقي علينا عبء المسؤولية.

وثمنت نائب المحافظ - الدكتورة/ نهال بلبع، موضوع الملتقي ورحبت بالجمع الغفير، وحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وأ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتثقيف الشباب وتوعيتهم التوعية الصحيحة التي نحتاجها في وقتنا المعاصر.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على أهمية التسلح بسلاح الوعي في مواجهة أعدائنا الذين يدخلون إلينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويستقطبون شبابنا ويسطحون عقولهم وفكرهم، مع ضرورة الحفاظ على الوطن والعمل على نهضته ورفعته؛ لأن مصر مستهدفة من الداخل والخارج، فيجب نكون يقظين وعلى وعي كامل لحماية بلدنا ووطننا.

كما أشار إلى أن انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة مطالبا الطالبات التسلح بالوعي والعلم، محذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، خاصة التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي، موضحا أن أصحاب الشائعات يستخدمون قوتهم من ضعفنا وسلبياتنا ويحاولون محو الهوية بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم وهدم التعليم.

كما أكد على أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، ولذا فإن أعداءنا يستهدفون مصر عندما يستهدفون الأزهر؛ لأنهم لا يستطيعون النيل من مصر مباشرة.

وحذر من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية، والألعاب الإلكترونية، التي تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.



وأشار الدكتور منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية - رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إلى أهمية دور الأزهر الشريف في التوعية بالمخاطر التي يواجهها الشباب في الوقت الحالي من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.



كما قدمت الدكتورة نادية الحناوي - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بدمنهور، الترحيب بالسادة الضيوف.

وأشارت الدكتورة إلى أهمية ندوة الدكتور المحرصاوي للمجتمع، وخصوصا طالبات الأزهر الشريف، وذلك لفهم مخاطر الشائعات والتي تهدف لحماية الشباب من الأفكار الهدامة وخلق الوعي لهذا الجيل.

حضر الندوة فرع المنظمة بالبحيرة، والدكتور وليد الشرمة - نائب رئيس فرع المنظمة بالبحيرة وعضو مجلس الشيوخ، علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، خالد الوليلي - إدارة المكاتب الداخلية، ود. محمد عاشور - مدير فرع المنظمة بالبحيرة.

ملتقى "جيل ضد الشائعات"

ملتقى "جيل ضد الشائعات"

ملتقى "جيل ضد الشائعات"