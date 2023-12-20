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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

هنية ومشعل
هنية ومشعل

واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستعمل على اغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، وخالد مشعل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، مرددا تصريحات حكومة الاحتلال المتطرفة: “سنعمل على اغتيال هنية ومشعل ولن يموتا موتا طبيعيا”.

وأوضح كوهين، أن “إسرائيل سترسل رئيس الموساد إلى كل مكان لإجراء مباحثات بهدف إعادة المخطوفين”.

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وتابع قائلا: “اتفقنا مع قبرص وبريطانيا على منحى  لممر مائي بين قبرص وغزة تحت إشراف أمني إسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على مجلس الحرب إرسال رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية في كل مكان وليس للتفاوض معهم.

كوهين إسرائيل حماس هنية مشعل

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