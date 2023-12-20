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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي للضغط على حماس من أجل الاستسلام

صدى البلد

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حماس، وحث الجماعة على الاستسلام وإلقاء أسلحتها.  

وقال بلينكن: "بينما تدعو العديد من الدول إلى إنهاء الصراع، لا أسمع فعليًا أحدًا يطالب حماس بالتوقف عن الاختباء خلف المدنيين، وإلقاء أسلحتها، والاستسلام"، مشددا على أنه يمكن التوصل إلى حل سريع للصراع إذا امتثلت حماس.

 

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أشار بلينكن إلى "صمت العالم" فيما يتعلق بالتوقعات بأن تتخذ حماس إجراءات لإنهاء المعاناة في المنطقة.

وشدد على الحاجة الملحة لتزايد الأصوات الدولية للدعوة إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها حماس.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن توقعه بأن تقوم إسرائيل بنقل عملياتها العسكرية في غزة إلى مرحلة أقل حدة، موضحا أن هناك رغبة في رؤية تحول نحو عمليات أكثر استهدافًا تركز على قيادة حماس وبنيتها التحتية.

وأضاف "من الواضح أن الصراع سيتحرك ويحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة أقل حدة، ونتوقع أن نرى ونريد أن نرى تحولا إلى عمليات أكثر استهدافا مع عدد أقل من القوات التي تركز حقا على التعامل مع قيادة حماس".

بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية الاستسلام

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