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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس

صدى البلد

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الأربعاء، إصابة 12 من طواقمه ومن النازحين في مقر جمعية الأمل بمدينة خانيونس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بإن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.  

وأضافت المصادر أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الصحفيين المستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة حصيلة الشهداء خان يونس

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