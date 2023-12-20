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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلالات بكتيريا شديدة المقاومة| زيادة حالات العدوى بين الإسرائيليين العائدين من غزة

صدى البلد

تم تحديد ارتفاع مثير للقلق في حالات العدوى المقاومة للأدوية بين الجنود الإسرائيليين العائدين من الصراع في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة في جمعية الأمراض المعدية (AID). 

ولوحظت حالات العدوى في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، مما أثار ناقوس الخطر بشأن التأثير المحتمل على الصحة العامة في القطاع المعرض للقصف المستمر.

ذكرت صحيفة التلجراف أن مسؤولي الصحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكدوا وجود العديد من حالات العدوى المقاومة للأدوية، خاصة في إصابات الأطراف، بما في ذلك سلالات شديدة المقاومة من بكتيريا كليبسيلا والإشريكية القولونية. 

وأكدت البروفيسور جاليا راهاف، رئيس وكالة المساعدات الإنسانية، أن ملامسة التربة والطين في غزة قد يعرض الجنود لهذه البكتيريا المقاومة.

شدد البروفيسور راهاف على أنه في حين يتم تشخيص إصابات مماثلة في بعض الأحيان لدى أفراد في إسرائيل، فإن الجانب الجدير بالملاحظة هو تكرار ظهورها الآن بين الجنود الجرحى العائدين من غزة. وهذا يشير إلى زيادة خطر التعرض في منطقة الصراع.

يثير الارتفاع الكبير في حالات العدوى المقاومة للأدوية مخاوف كبيرة بشأن العواقب الصحية الفورية والطويلة الأجل. تضيف إمكانية انتشار هذه العدوى بين نطاق أوسع من السكان طبقة إضافية من التعقيد إلى مشهد الرعاية الصحية المليء بالتحديات بالفعل.

تراقب منظمة الصحة العالمية الوضع عن كثب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، بالاحتياجات الطبية المتزايدة في غزة وأعرب عن مخاوفه بشأن زيادة خطر الإصابة بالأمراض في المنطقة.

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