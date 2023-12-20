«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

تحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، مع نظرائه من فرنسا كاثرين كولونا، وألمانيا أنالينا بيربوك، وبريطانيا ديفيد كاميرون.

وحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن بلينكن أكد أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة على وجه السرعة وضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وشدّد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلًا عن الحاجة إلى منع المزيد من تصعيد النزاع.

وأعرب عن إدانته لهجمات الحوثيين على السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر، داعيًا إلى التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري.