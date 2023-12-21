فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن وجهة زيزو المحتملة وطلب الزمالك لرحيله

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن شرط الزمالك لرحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :زيزو مطلوب في الشباب السعودي مقابل ٦ مليون دولار ، والزمالك يرغب في المزيد.

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ١٠ نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني ب ٦ نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.