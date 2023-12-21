في ذكراه.. سر الكفن الذي حمله محمد رضا بسبب نادي الزمالك

يوافق اليوم الخميس 21 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحل في 21 فبراير عام 1995، عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

يعتبر الفنان محمد رضا من أشهر فناني الكوميديا في السينما المصرية، واشتهر بأداء شخصية المعلم الشعبي بطريقة كوميدية لم يستطع أحد منافسته فيها، وهو ما دفع الكثير بتلقيبه "معلم السينما المصرية"، لما تميز به من خفة الظل وصدقه وبساطته في الأداء.

اعتبر الكثير من أهل الفن أن محمد رضا، امتداد للفنان الراحل عبد الفتاح القصرى، ورد معلقا على هذا: "أنا يشرفنى أنى أبقى امتداد لفنان كبير زى المرحوم القصرى، إنما الحقيقة أنا محاولتش أقلده أبدا".

محمد رضا والكفن الأحمر

وكان الفنان سمير صبرى روى فى برنامجه الشهير "هذا المساء" عن قصة عشق محمد رضا لنادي الزمالك وما حدث بينه وبين الفنان صلاح السعدني المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي قائلا "مرة اتغلبنا وكنت متراهن أنا وصلاح السعدني على أن لازم تكون عندنا شجاعة أدبية".

وأضاف أن محمد رضا دخل في رهان مع صلاح السعدني على فوز الزمالك في أحد لقاءات القمة، وعندما انتهت المباراة أحضر قطعة قماش حمراء من منزله ولفها حول جسده، وذهب للقاء صديق له وصلاح السعدني، واندهش أصدقاؤه من الموقف، فرد قائلا، "جايب كفني على كتفي".

