الشائعات تطارد النجوم في 2023| غادة عبد الرازق تنفي زواجها من ثري قطري.. حقيقة ارتباط رانيا يوسف بـ الفيشاوي.. وأنباء وفاة علا غانم تحدث ضجة

لم تكن شائعة زواج غادة عبد الرازق، أو خطوبة حورية فرغلي، هي الوحيدة في عام 2023، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال العام الجاري، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال عام 2023:

زواج غادة عبد الرازق

في منتصف ديسمبر الجاري، حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وفي ختام الحلقة نفت غادة عبد الرازق، زواجها من ثري عربي قطري، وعلقت قائلة: «لو تعرفوا قولي اسمه.. أحلف ع المصحف اني ما اتجوزتش ثري قطري».

وقبلها كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن رأيها في عمليات التجميل وحقن البوتكس والفيلر، في الوجه، وسر نحافتها مؤخرا.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية لبنانية لم تقم بحقن وجهها بالفيلر أو البوتكس في وجهها لأنها ممثلة وتحتاج تعبيرات الوجه كاملة.

غادة عبد الرازق

زواج ياسمين صبري

وفي نوفمبر الماضي نفت الفنانة ياسمين صبري زواجها وردت على الشائعات من خلال حسابها على تويتر.

وكتبت: "‏دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

ياسمين صبري

اعتزال نورهان

في نوفمبر الماضي، ردت الفنانة نورهان عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” علي الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اعتزالها الفن وارتداء الحجاب .

ونشرت نورهان، عبر خاصية الاستوري صورة لها، قائلة “لم أعتزل ولم أتحجب ولا أنكر إن كنت أتمنى الأخيرة”.

وكانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نورهان شعيب بالحجاب والعباءة البيضاء من أمام الكعبة، وتفاعل معها المتابعين، داعين لها بقبول العمرة والعودة بسلامة.

نورهان

زواج ملك قورة

في أكتوبر الماضي، ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله».

ملك قورة

حورية فرغلى ونزار الفارس

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حورية فرغلي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

واستكملت حورية فرغلي، حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وأضافت حورية فرغلي ، معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي انتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟.

ونفت الفنانة حورية فرغلي، ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هو أنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

فيما نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: «أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا»، وكان رد فعل حورية فرغلي: «مبروك عليك أنا».

حورية فرغلى ونزار الفارس

علا غانم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، في شهر مايو الماضي بعد انتشار شائعات حول وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخرج علا غانم، أو أي من بناتها للرد على تلك الشائعات، كذلك لم يكتب والد بناتها وليد الدفراوي، أي منشور عبر فيسبوك للرد على هذه الأكاذيب.

الشائعات جاءت بعدما قررت علا غانم رفع دعوى خلع ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، فى محكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك نظرا لوجود خلافات كثيرة بينهما.

علا غانم

علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

كما علقت النجمة رانيا يوسف، على صورتها مع الفنان أحمد الفيشاوي وما أشيع عن ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات "، موضحة أن هذه الصورة من كواليس عمل تشارك معه فيه.

ونفت الفنانة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، صحة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بسبب هذه الصورة، مضيفة: "أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم".

وأوضحت النجمة رانيا يوسف، أن أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي، متابعة: "لو تقدم ليا مش هوافق عليه .. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى".

جاء ذلك بعدما، نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عددا من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف".

وظهر أحمد الفيشاوى ورانيا يوسف فى بعض الصور وهما يحتفلان بأعياد الكريسماس وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الأحمر النارى.

رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

مرض أحمد السقا

علق الفنان أحمد السقا، على ظهوره بملامح متغيرة، في برومو الموسم السابع من مسلسل الكبير أوي، بعدما تغير شكله، وظهرت عليه أعراض المرض بشكل كبير.

وقال أحمد السقا في تصريحات خاصة لبرنامج “et بالعربي”: "أنا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سألوا عني، أنا بخير ولا أعاني من أي شيء ومش عارف مين مصدر مثل هذه الشائعات، وعموما مشاهدتكم للحلقة هتكون خير دليل وأتمنى أنكم تستمتعوا بالحلقة ".

أحمد السقا

أحمد عدوية

في شهر فبراير الماضي، حرص موقع صدى البلد على الاطمئنان على صحة الفنان أحمد عدوية بعد تردد أنباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع أن والده تعرض لوعكة صحية.

ونفى محمد أحمد عدوية ما تردد من أنباء حول تعرض والده لوعكة صحية، مشيرا إلى أن الحساب الذي ينتحل اسمه غير خاص به وغير رسمي ونفى صلته به.

وأكد محمد أحمد عدوية، أن والده بصحه جيده وعاد لاستئناف نشاطه الفني من خلال حفل زفاف شارك في إحيائه معه أمس الخميس 2 فبراير.

يأتي ذلك بعدما ترددت شائعات حول تعرض الفنان أحمد عدوية، لوعكة صحية جديدة بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل 3 أيام، وتسببت في إلغاء حفل غنائي له.

وكتب حساب مزيف لـ المطرب محمد عدوية -نجل الفنان أحمد عدوية - عبر موقع التواصل الاجتماعي: «أرجوا من حضراتكم الدعاء .. بالشفاء للاستاذ أحمد عدوية».