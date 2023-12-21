عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك المصريه ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري 8.2202 جنيه للشراء  و8.2465 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19  جنيه للشراء و8.22  جنيه للبيع
 

الريال السعودي مستقر في البنوك اليوم الاثنين

سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر  8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
 

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 11-12-2023

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

الريال السعودى اسعار العملات الاجنبية البنك المركزي المصري السعودية الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

ترشيحاتنا

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع ساجرادا

برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في الجزيرة بالسودان

استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

شماعة التحكيم.. شوبير يعلق على استمرار هجوم البعض على حكم مباراة فلومينينسي

«أبوالعينين» يدعو لمواصلة الضغط سياسيًا وإعلاميًا لوقف إطلاق النار في غزة |صور

استشهاد 55 خلال 24 ساعة في الهجمات الإسرائيلية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ