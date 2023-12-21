سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك المصريه ، وجاءت الأسعار كالتالي:-
سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري 8.2202 جنيه للشراء و8.2465 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع