شماعة التحكيم.. شوبير يعلق على استمرار هجوم البعض على حكم مباراة فلومينينسي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على استمرار هجوم البعض على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الأهلي كان ليه ضربة جزاء مؤكدة، ولكن كفاية نحط اتهامات على التحكيم، لازم نحاسب نفسنا”.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أوروا الياباني، في العاشرة صباح اليوم، الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة الفريقين غدا، الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويحضر الاجتماع الفني ممثلو الفريقين ومراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم، الخميس، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.