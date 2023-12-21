برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في الجزيرة بالسودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بـ السودان.

وتشهد حاليا ولاية الجزيرة في السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع التي اقتحمت الولاية خاصة عاصمتها ود مدني.

ووفقا لموقع بلومبيرج، فإن برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في السودان بسبب المعارك التي تجري في الوقت الحالي مما يحول دون تقديم المساعدات إلى المواطنين المتضررين.

وفي وقت سابق، قالت لجان المقاومة في مدينة ود مدني في السودان، إن مليشيات الدعم السريع نصبت ارتكازات بأحياء المدينة للسيطرة عليها.

وأضافت لجان المقاومة في ود مدني وفقا لمصادر صحفية، أن مليشيات الدعم السريع قامت بعمليات ترهيب وسلب للمواطنين في المدينة الواقعة في ولاية الجزيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية، انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني.