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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختبار أحمال.. غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر باتجاه المنيب لمدة يومين

صدى البلد

قررت الادارة العامة للمرور الجيزة، اجراء عملية غلق كلى  لمحور الفريق كمال عامر بإتجاه محور المنيب لمدة يومين  لتنفيذ أعمال اختبار الأحمال.

 

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" القوس الغربى "تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل " مما يستلزم غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" إتجاه الطريق الطريق الدائرى" القوس الغربى.

 

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وقال مصدر أمنى، إن تنفيذ تلك الأعمال سيكون لمدة (يومان)  تبدأ من يوم الجمعة 22 ديسمبر ابتداء من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، ويوم السبت الموافق 23 ديسمبر ابتداء من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

 

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محور الفريق كمال عامر غلق كلي الإدارة العامة للمرور الجيزة لق كلى لمحور الفريق كمال عامر محور المنيب

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