غدا..غلق كلي لمحور عمرو بن العاص بالاتجاه القادم من الدائري لشارع الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال اختبار احمال محور عمرو بن العاص بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام تحديداً أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الإتجاه والمنطقة المشار اليهما وذلك لمدة (5) ساعات غداً الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ابتداء من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٢ عصراً .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة اي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .