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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا..غلق كلي لمحور عمرو بن العاص بالاتجاه القادم من الدائري لشارع الأهرام

محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال اختبار احمال محور عمرو بن العاص بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام تحديداً أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة. 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الإتجاه والمنطقة المشار اليهما وذلك لمدة (5) ساعات غداً الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ابتداء من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٢ عصراً . 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة اي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

محافظة الجيزة محور عمرو بن العاص شارع المحولات شارع الأهرام شارع ترسا حي الطالبية محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة

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