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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم حرب بغزة.. منظمة حقوقية تقدم أسماء 40 ضابط إسرائيلي للمحكمة الجنائية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قدمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة بأسماء 40 من القادة العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشتبه في تورطه في جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، غن "هؤلاء القادة الـ 40 في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة، يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت ويتسن: "رغم أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لإخفاء هويات العديد من ضباطها، إلا أنه يجب تنبيههم إلى أنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة".

وأشارت وسائل إعلامية إلى أنه في 17 نوفمبر، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأطراف على تزويده بالمعلومات اللازمة للتحقيق في انتهاكات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يغطي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.

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