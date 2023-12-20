عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ صورة.. القسام تنشر حصيلة خسائر جيش الاحتلال باليوم الـ75 من طوفان الأقصى

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ72 ساعة الأخيرة لعملياتها في اليوم الـ 75 من طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية بداخلها 7 جنود وتدميرها بالكامل.

كتائب القسام تعلن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين بقطاع غزة

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا آلية صهيونية في حي الشيخ رضوان وبداخلها 7 جنود بقذيفة الياسين 105 ودمرناها بشكل كامل”.

كما أعلنت تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن هجوم نووي

ماكرون يعترف: أمريكا وأوروبا لديهما شكوك حول مستقبل أوكرانيا

الصحة العالمية تكشف حقيقة عودة «الحظر» بسبب متحور كورونا

الأمم المتحدة: استمرار الحرب علي غزة رغم الإدانات وصمة عار لا تمحى

انسحاب جزئي وتهدئة تصل لشهر.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة الأسرى المطروحة

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن تحالف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 21-12-2023

باق 80 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وكيف تستعد له

نجم الكرة المصرية السابق: لابد من ثورة إدارية في الزمالك لحل الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ