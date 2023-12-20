بـ صورة.. القسام تنشر حصيلة خسائر جيش الاحتلال باليوم الـ75 من طوفان الأقصى

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ72 ساعة الأخيرة لعملياتها في اليوم الـ 75 من طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية بداخلها 7 جنود وتدميرها بالكامل.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا آلية صهيونية في حي الشيخ رضوان وبداخلها 7 جنود بقذيفة الياسين 105 ودمرناها بشكل كامل”.

كما أعلنت تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.