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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة اخرين في قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، الاشتباك مع قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السرايا بمدينة غزة ومجاهدوها أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

 كما أعلنت "القسام" تدمير دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

 ولفتت ركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ،  عن نجاح مجاهدوها في استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي متحصنة داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام  دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما استهدفت 8 آليات للاحتلال في بمنطقتي الصبرة وتل الهوا في غزة.

وأوضحت أنها اشتبكت مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

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