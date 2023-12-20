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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الأربعاء، عن نجاح مجاهدوها في استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي متحصنة داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.


كما تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة وأكد مجاهدونا مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين.


واستهدفت كتائب القسام  دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.


كما استهدفت 8 آليات للاحتلال في بمنطقتي الصبرة وتل الهوا في غزة.

وأوضحت أنها اشتبكت مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

وأفاد المركز الإعلامي الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم ، بحدوث معارك طاحنة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في منطقة السكة، وقرب موقع الإدارة المدنية في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت حركة كتائب القسام الفلسطينية، نجاح مجاهديها في تفجير عين نفق مفخخة بقوة صهيونية في شمال شرق مدينة خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

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